Общество |

Госконтроль за следующие четыре года намерен добиться, чтобы в 80% случаев после выявленных в ходе ревизий нарушений виновные в них были наказаны. Об этом в среду на заседании комиссии Сейма по публичным расходам и ревизиям сообщила госконтролер Элита Круминя, представляя новую стратегию Госконтроля на 2018-2021 гг.

Госконтроль намерен добиваться, чтобы по меньшей мере в 80% случаев после получения информации о выявленных во время ревизий нарушениях правоохранительные органы начинали уголовные процессы или, в случае административных нарушений, ответственность нарушителя оценивали соответствующие учреждения.

Госконтроль планирует также способствовать совершенствованию нормативных актов, чтобы совершившие противоправные действия должностные лица и работники были привлечены к ответственности.

Как отметила Круминя, предупреждение тоже является действенным инструментом в предотвращении нарушений и преступлений, поэтому важна также информационная и просветительская работа.

Госконтроль планирует увеличить удельный вес проверок целесообразности и соответствия расходования финансов до 70% общего количества, разработать стратегию ревизий в самоуправлениях и проводить ревизию в каждом самоуправлении хотя бы раз в три года.

При поддержке парламентского контроля и общества планируется обеспечить выполнение рекомендаций Госконтроля в проверенных учреждениях не менее чем на 90%.

Стратегия Госконтроля предусматривает также более широкое вовлечение общества и более активное сотрудничество со СМИ.