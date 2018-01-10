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Портал путешествий TripAdvisor опубликовал рейтинг набирающих популярность направлений по всему миру, в котором Рига заняла седьмое место, сообщает Nra.lv.

Исследователи рассмотрели 44 туристических направления по всему миру, о которых каждый год росло число положительных отзывов пользователей TripAdvisor. В расчет принимались отзывы о гостиницах, ресторанах и достопримечательностях, а также учитывался растущий интерес и увеличение числа бронирований.

"Победители были определены благодаря обратной связи и интересу со стороны сообщества TripAdvisor, их объединяет то, что везде есть потрясающие достопримечательности, прекрасные отели и замечательные гостиницы, к тому же они доступны путешественнику с любым бюджетом", - рассказал старший директор по связям с общественностью TripAdvisor Брук Ференчик.

Первое место занял японский остров Исигаки, второе - гавайский город Капаа, третье - столица Кении Найроби. Ригу портал называет крупнейшей столицей стран Балтии, "чарующей смесью гордой латвийской традиции и влияний различных государств, оккупировавших ее".

Фото из Flickr