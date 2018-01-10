Общество |

В четверг, 11 января в 17:05 в эфир радио Baltkom 93,9 FM выйдет очередной выпуск программы об автомобилях - "По дороге с WESS Motors".

На этот раз ведущий поговорит с экспертом компании "WESS" о новинках латвийского автомобильного рынка.

Если и у вас есть вопросы к специалисту, то можете задавать их во время эфира по телефонам 67212939 и 67213939, а также писать в видеочат или направлять заранее на электронную почту info@mixnews.lv.