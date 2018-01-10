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В соцсети ищут новых хозяев и уютный дом для пса по кличке Рокис, оставшегося без хозяина и ныне проживающего в приюте Ulubele, пишет NRA.

"Рокис в приюте чувствует себя очень плохо...Он уже не молод (псу около 9-10 лет), его сердце и душа все еще болят об умершем хозяине, несмотря на то, что сил предостаточно. Он чувствует себя одиноким и несчастным, хочет теплый и уютный дом, неспешные прогулки (он любит гулять), мягкую постельку, руку хозяина, которая погладит по голове", - сказано в объявлении на портале Draugiem.

"Рокси очень нравится людское внимание и вкусняшки. Может ты сможешь дать хоть немножко счастья Рокси?", - сказано в сообщении, где оставлена также контактная информация.

Интересующимся можно звонить Елене по телефону 29583400, или в приют Ulubele 27 80 33 33.

Также отмечается, что у животного "золотой полис пенсионера", в том числе на бесплатную ветеринарную помощь.

фото: draugiem.lv