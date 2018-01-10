Даугавпилс "угасает": умерших в два раза больше, чем родившихся (4)
Общество | 10 января 2018 года, 18:46
В прошлом году в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае умерли 1915 человек, а родилось всего 919, свидетельствуют данные Даугавпилсского городского и краевого загса.
Такую статистику в загсе объясняют сокращением численности жителей края в возрасте, когда создаются семьи, отсутствием хорошо оплачиваемой работы, чтобы содержать семью, а также все более возрастающими проблемами населения со здоровьем.
В 2016 году смертность в Даугавпилсе и крае составила 1879 человек, рождаемость - 933.
В прошлом году пособие по рождению ребенка в Даугавпилсе было увеличено до 300 евро, а в Даугавпилсском крае с этого года составляет 200 евро.
Был у меня знакомый,который в Риге работал на труповозке в 90х.Спрашиваю,сколько в столице умирают в день.Отвечает,от 40 до 45 и это с учетом,что населения было больше.С Даугавпилсом получается перебор от "хорошей" жизни.
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Программа по уничтжоению населения удалась. История успеха- 5-я серия,хотя до Санта Барбары еще далеко.
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это история успеха
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