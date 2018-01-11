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Из-за продолжительного сезона дождей и сильных ветров, берег в районе Северных фортов в Лиепае стремительно разрушается. Бетонные сооружения и земля буквально осыпаются под напором воды, пишет infoliepaja.lv.

Портал liepājniekiem.lv пишет, что горожане и гости Лиепаи, чтобы осмотреть разрушения, серьезно рискуют своим здоровьем и даже жизнью.

С берега опасность оценить сложно, однако пройдя по нему в одну или другую сторону, видно, что нахождение у фортов опасно.

Берег осыпается, причем это произошло не за один день, эрозия наблюдалась и в прежние годы, но из-за продолжающихся дождей и сильного ветра, море сильно омывает берег именно в местах исторических строений. Многие из них обвалились, земля покрыта трещинами. Море подступило к берегу где-то на 10 метров - за фортами больше нет ни обрывов, ни пляжа.

Чтобы люди обходили опасные места стороной, местные власти обнесли их оградительными лентами, но это не пугает смельчаков и они бродят прямо по опасному берегу.

Пользователи соцсетей делятся видео, на котором разрушения засняты с высоты птичьего полета при помощи дрона.

А многодетная семья из Лиепаи Черновых сняла на видео, как много людей приходят посмотреть на разрушения.

Как сообщал портал Mixnews, масштабная эрозия морского берега констатирована и на Юркалнском побережье.

фото: liepajniekiem.lv