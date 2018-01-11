Северные форты в Лиепае поглощает море: безопасно ли там находиться? (1)
Из-за продолжительного сезона дождей и сильных ветров, берег в районе Северных фортов в Лиепае стремительно разрушается. Бетонные сооружения и земля буквально осыпаются под напором воды, пишет infoliepaja.lv.
Портал liepājniekiem.lv пишет, что горожане и гости Лиепаи, чтобы осмотреть разрушения, серьезно рискуют своим здоровьем и даже жизнью.
С берега опасность оценить сложно, однако пройдя по нему в одну или другую сторону, видно, что нахождение у фортов опасно.
Берег осыпается, причем это произошло не за один день, эрозия наблюдалась и в прежние годы, но из-за продолжающихся дождей и сильного ветра, море сильно омывает берег именно в местах исторических строений. Многие из них обвалились, земля покрыта трещинами. Море подступило к берегу где-то на 10 метров - за фортами больше нет ни обрывов, ни пляжа.
Чтобы люди обходили опасные места стороной, местные власти обнесли их оградительными лентами, но это не пугает смельчаков и они бродят прямо по опасному берегу.
Пользователи соцсетей делятся видео, на котором разрушения засняты с высоты птичьего полета при помощи дрона.
А многодетная семья из Лиепаи Черновых сняла на видео, как много людей приходят посмотреть на разрушения.
Как сообщал портал Mixnews, масштабная эрозия морского берега констатирована и на Юркалнском побережье.
фото: liepajniekiem.lv
Сколько лет слышу, что береговая линия Латвии разрушается.
Может укрепить берег, построить волнорезы...
Был бы хороший подарок для Латвии.