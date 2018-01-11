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В ближашие дни в Латвии увеличится влияние антициклона, со стороны России придет холодный, сухой воздух, прогнозируют латвийские синоптики, сообщает Kasjauns.

Солнечная и морозная погода ожидается с субботы до следующего вторника. В эти дни температура воздуха составит -1 -7 градусов, а ночью в восточной части страны она понизится до -12 -15.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, на следующей неделе он наберет силу. В соответствии с нынешним прогнозом, со среды ожидаются небольшие осадки – возможен снегопад.

Кроме того, метеорологи напоминают, что в морозную погоду увеличивается рис пожаров. 15 и 16-го января ожидается особенно низкая влажность, угрожающая как старой траве, так и домохозяйствам.

Фото из Flickr