В конце недели синоптики обещают крепкий мороз
Общество | 11 января 2018 года, 07:00
В ближашие дни в Латвии увеличится влияние антициклона, со стороны России придет холодный, сухой воздух, прогнозируют латвийские синоптики, сообщает Kasjauns.
Солнечная и морозная погода ожидается с субботы до следующего вторника. В эти дни температура воздуха составит -1 -7 градусов, а ночью в восточной части страны она понизится до -12 -15.
Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, на следующей неделе он наберет силу. В соответствии с нынешним прогнозом, со среды ожидаются небольшие осадки – возможен снегопад.
Кроме того, метеорологи напоминают, что в морозную погоду увеличивается рис пожаров. 15 и 16-го января ожидается особенно низкая влажность, угрожающая как старой траве, так и домохозяйствам.
Фото из Flickr