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Latvijas Valsts ceļi предупреждает автоводителей о переменчивых погодных условиях зимой и призывает их быть наиболее внимательными и осторожными.

"Там, где еще 10 минут назад было сухо, дорога может стремительно обледенеть. Поэтому зимой автоводителям следует быть предельно осторожными", - сказано в сообщении.

Tur, kur vēl pirms 10 minūtēm bija sauss, ceļš var strauji apledot.Tāpēc ziemā autovadītājiem ir jābūt maksimāli piesardzīgiem. pic.twitter.com/pfspeoNdNa — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 11 января 2018 г.

Напомним, с началом зимнего сезона предприятие Latvijas Valsts ceļi совместно с Latvijas autoceļu uzturētājs и Школой безопасного вождения запустило кампанию "Зима. Скользко. Не рискуй!", в рамках которой будет напоминать водителям, что условия передвижения летом и зимой отличаются, а также призывать максимально заботиться о безопасности на дороге.