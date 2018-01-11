Latvijas Valsts ceļi призывает водителей не рисковать на зимних дорогах

фото

Общество | 11 января 2018 года, 07:42

Latvijas Valsts ceļi предупреждает автоводителей о переменчивых погодных условиях зимой и призывает их быть наиболее внимательными и осторожными.

"Там, где еще 10 минут назад было сухо, дорога может стремительно обледенеть. Поэтому зимой автоводителям следует быть предельно осторожными", - сказано в сообщении.

Напомним, с началом зимнего сезона предприятие Latvijas Valsts ceļi совместно с Latvijas autoceļu uzturētājs и Школой безопасного вождения запустило кампанию "Зима. Скользко. Не рискуй!", в рамках которой будет напоминать водителям, что условия передвижения летом и зимой отличаются, а также призывать максимально заботиться о безопасности на дороге.

Комментарии