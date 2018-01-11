Более половины латвийцев не хотят переводить часы (+ОПРОС) (7)

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Общество | 11 января 2018 года, 08:58

Дискуссию о возможности отказаться от перевода часов и перехода на летнее время на европейском уровне начала Литва. Об этом пишет Skaties.lv .

По результатам опроса выяснилось, что большая часть латвийцев - 62% опрошенных - в возрасте от 18 до 60 лет поддерживает обсуждаемую сейчас на Еврокомиссии идею отказаться от перехода на летнее время.

В то время как четверть респондентов относятся к этой идеее отрицательно и не поддерживают ее. В свою очередь еще 13% респондентов не дали ответа на этот вопрос.

Напомним, на портале общественных инициатив Manabalss.lv идет сбор подписей за отказ от перехода на зимнее и летнее время.

Фото: flickr.com

Комментарии 7
Мнение1 час назад
В 21 веке,когда у всех LED освещение и техника А++++,это не актуально. А для латвии,где нет ни какой экономики,перевод часов вообще не актуален.
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НаталиЯ52 минуты назад
В опросе отсутствуют пункты: 1."Стоит ли перевести часы на летнее время и больше не переводить" 2."Стоит ли остаться в зимнем времени".

Я ЗА перевод часов на летнее время и больше часы не трогать. Аргументирую: Летом будет дольше и больше солнца. А то сейчас уже после 15 часов темно. А летом в 22 солнце будет еще светить, а надо "баиньки"...

Я ЗА ВЕЧНОЕ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ !!!
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Natalja Rimitsane1 час назад
Да хватит уже заниматься ерундой пользы от этого никакой только стресс у детей
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