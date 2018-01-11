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Дискуссию о возможности отказаться от перевода часов и перехода на летнее время на европейском уровне начала Литва. Об этом пишет Skaties.lv .

По результатам опроса выяснилось, что большая часть латвийцев - 62% опрошенных - в возрасте от 18 до 60 лет поддерживает обсуждаемую сейчас на Еврокомиссии идею отказаться от перехода на летнее время.

В то время как четверть респондентов относятся к этой идеее отрицательно и не поддерживают ее. В свою очередь еще 13% респондентов не дали ответа на этот вопрос.

Напомним, на портале общественных инициатив Manabalss.lv идет сбор подписей за отказ от перехода на зимнее и летнее время.

Фото: flickr.com