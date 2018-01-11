Более половины латвийцев не хотят переводить часы (+ОПРОС) (7)
Общество | 11 января 2018 года, 08:58
Дискуссию о возможности отказаться от перевода часов и перехода на летнее время на европейском уровне начала Литва. Об этом пишет Skaties.lv .
По результатам опроса выяснилось, что большая часть латвийцев - 62% опрошенных - в возрасте от 18 до 60 лет поддерживает обсуждаемую сейчас на Еврокомиссии идею отказаться от перехода на летнее время.
В то время как четверть респондентов относятся к этой идеее отрицательно и не поддерживают ее. В свою очередь еще 13% респондентов не дали ответа на этот вопрос.
Напомним, на портале общественных инициатив Manabalss.lv идет сбор подписей за отказ от перехода на зимнее и летнее время.
Фото: flickr.com
Я ЗА перевод часов на летнее время и больше часы не трогать. Аргументирую: Летом будет дольше и больше солнца. А то сейчас уже после 15 часов темно. А летом в 22 солнце будет еще светить, а надо "баиньки"...
Я ЗА ВЕЧНОЕ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ !!!