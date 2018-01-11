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Публикация рижанки Агнесе в социальной сети Facebook вызвала настоящий шок среди пользователей. Девушка по дороге в магазин увидела маленького мальчика, который на морозе стоял у игорного зала Fēnikss.

Возвращаясь обратно домой, Агнесе заметила, что ребенок все еще стоит там. Как выяснилось, мальчик на улице ждал своего отца уже целый час.

Она также напомнила людям о лиепайской ситуации с Ваней Берладиным.

"Милые люди, разве нам не хватило лиепайского случая? Сегодня по дороге в магазин, который находится рядом с игорным залом Fēnikss, я увидела маленького мальчика, стоящего рядом. Ему приблизительно четыре или пять лет, точно не знаю, но маленький. Зашла в магазин, простояла очередь... потом вышла, а малыш все еще ждет! Спросила, он сказал, что ждет папу, указывая на двери игрового зала", - написала девушка.

Агнесе вызвала полицию, после чего оказалось, что отец мальчика действительно сидел в заведении. Девушка в своей публикации призвала людей быть более внимательными, чуткими и сообразительными, заметив такие или похожие ситуации.

Запись стали активно комментировать пользователи, выражая свое недовольство случаем. Публикацией поделились почти три с половиной тысячи человек.

Напомним, Рижская дума одобрила закрытие еще 33 игорных залов, таким образом, в ближайшие пять лет в столице планируется ликвидировать таких 42 зала.

Фото: flickr.com