Соцсети: ребенок час простоял на морозе, пока отец играл в аппараты (19)

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Общество | 11 января 2018 года, 10:43

Публикация рижанки Агнесе в социальной сети Facebook вызвала настоящий шок среди пользователей. Девушка по дороге в магазин увидела маленького мальчика, который на морозе стоял у игорного зала Fēnikss.

Возвращаясь обратно домой, Агнесе заметила, что ребенок все еще стоит там. Как выяснилось, мальчик на улице ждал своего отца уже целый час.

Она также напомнила людям о лиепайской ситуации с Ваней Берладиным.

"Милые люди, разве нам не хватило лиепайского случая? Сегодня по дороге в магазин, который находится рядом с игорным залом Fēnikss, я увидела маленького мальчика, стоящего рядом. Ему приблизительно четыре или пять лет, точно не знаю, но маленький. Зашла в магазин, простояла очередь... потом вышла, а малыш все еще ждет! Спросила, он сказал, что ждет папу, указывая на двери игрового зала", - написала девушка.

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Агнесе вызвала полицию, после чего оказалось, что отец мальчика действительно сидел в заведении. Девушка в своей публикации призвала людей быть более внимательными, чуткими и сообразительными, заметив такие или похожие ситуации.

Запись стали активно комментировать пользователи, выражая свое недовольство случаем. Публикацией поделились почти три с половиной тысячи человек.

Напомним, Рижская дума одобрила закрытие еще 33 игорных залов, таким образом, в ближайшие пять лет в столице планируется ликвидировать таких 42 зала.

Фото: flickr.com

Комментарии 19
Св3 часа назад
Агнесе молодец, а вот куда охрана этого зала смотрела? Явно видели ребёнка на мониторах. Это не входит в их обязанности, но надо людьми оставаться. Про "папашу" я вообще молчу...
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www3 часа назад
Никакого мороза конечно не было. Их еще в принципе не было. Но папаша свинья конкретная.
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ПРАВДА 2 часа назад
СУДИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАДО . Законы не работают ,придумывают только для своего блага . Папашу с голым задом поставить на мороз . А сколько алкашей и наркоманов . Народ вообще опущен социально и морально . И еще закрыть все ломбарды надо и минутные кредиты , и в банках тоже .
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