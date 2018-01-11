Общество |

Русское население в Латвии вовсе не представляет из себя однородную массу. Такое мнение в интервью газете Neatkarīgā высказал глава исследовательской компании SKDS Арнис Кактиньш.

"Нет такого, что русскоязычные являлись бы единой, однородной массой. Ничего подобного! Раньше было как минимум три партии, которые представляли мнения русских, которые сейчас по большому счету интегрирует "Согласие"", - отметил социолог.

Также, по его словам, в скором времени произойдет раскол политического крыла, представляющего интересы русскоязычных.

"Думаю, что это только вопрос времени - появление новых прорусских политических партий или же воскрешение старых. Сейчас мы наблюдаем конфликт депутата Европарламента Андрея Мамыкина с "Согласием", разногласия в самоуправлениях. Если из партии уйдет ее "отец" Янис Урбанович, то процесс раскола этого политического крыла может ускориться. Оно может разделиться на более логичные и понятные единицы", - указал Кактиньш.

Ранее сообщалось, что депутат Европарламента Андрей Мамыкин опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook открытое письмо к членам съезда "Согласия", в котором изложил свою позицию относительно ряда вопросов, по которым у него возникли разногласия с позицией партии.