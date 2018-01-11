В Латвии обновлен "морозный рекорд" годовалой давности (1)

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Общество | 11 января 2018 года, 19:50

Сегодня в Латвии, в том числе и в Риге, обновлен температурный рекорд более чем годовалой давности, сообщил в своем Twitter и синоптик Том Брицис.

В Риге сегодня утром -3,5° и это не только самое морозное утро в этом зимнем сезоне, но и самое холодное за последний год.

Последний раз такая низкая температура была 22 февраля, когда воздух остыл до -5,4°", - сказано в сообщении синоптика.

Напомним, согласно прогнозам латвийских синоптиков, в ближашие дни в Латвии увеличится влияние антициклона, со стороны России придет холодный и сухой воздух.

Солнечная и морозная погода ожидается с субботы до следующего вторника. В эти дни температура воздуха составит -1 -7 градусов, а ночью в восточной части страны она понизится до -12 -15.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, на следующей неделе он наберет силу. В соответствии с нынешним прогнозом, со среды ожидаются небольшие осадки – возможен снегопад.

Кроме того, метеорологи напоминают, что в морозную погоду увеличивается риск пожаров. 15 и 16-го января ожидается особенно низкая влажность, угрожающая как старой траве, так и домохозяйствам.

Комментарии 1
kapec25 минут назад
Это нам,вместо статьи про ваши или ляпы вейдерманы ?
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