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Сегодня в Латвии, в том числе и в Риге, обновлен температурный рекорд более чем годовалой давности, сообщил в своем Twitter и синоптик Том Брицис.

В Риге сегодня утром -3,5° и это не только самое морозное утро в этом зимнем сезоне, но и самое холодное за последний год.

Последний раз такая низкая температура была 22 февраля, когда воздух остыл до -5,4°", - сказано в сообщении синоптика.

Rīgā šorīt -3,5° un šis ir ne tikai aukstākais rīts šoziem, bet aukstākais gandrīz gada laikā. Pēdējo reizi tik zema temperatūra bija pērn 22. februārī, kad bija -5,4°. pic.twitter.com/54GAjsbv5N — Toms Bricis (@boms_tricis) 11 января 2018 г.

Напомним, согласно прогнозам латвийских синоптиков, в ближашие дни в Латвии увеличится влияние антициклона, со стороны России придет холодный и сухой воздух.

Солнечная и морозная погода ожидается с субботы до следующего вторника. В эти дни температура воздуха составит -1 -7 градусов, а ночью в восточной части страны она понизится до -12 -15.

Turpmāk lēna dēļ grūti prognozējams, kur pārvietosies (izklīdīs un radīsies) zemo mākoņu zonas. Mākoņiem izklīstot, t° strauji pazemināsies. Ekstrēmākie scenāriji brīvdienās paredz tuvu -20° (kartē). Te plašāka prognoze: https://t.co/dwDEn9Yq4F pic.twitter.com/IdMKUlhW8o — Toms Bricis (@boms_tricis) 10 января 2018 г.

Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, на следующей неделе он наберет силу. В соответствии с нынешним прогнозом, со среды ожидаются небольшие осадки – возможен снегопад.

Кроме того, метеорологи напоминают, что в морозную погоду увеличивается риск пожаров. 15 и 16-го января ожидается особенно низкая влажность, угрожающая как старой траве, так и домохозяйствам.