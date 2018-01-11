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Новогодние развлекательные программы - задача, с которой никак не удается справиться ни общественным, ни коммерческим телеканалам. И прошедший Новый год не стал исключением - особенно резко телезрители высказались о новогоднем шоу Латвийского телевидения, которое снято на деньги налогоплательщиков, пишет Neatkariga.

Как пишет издание, критика прозвучала и в адрес Национального совета по электронным СМИ, который не сумел проконтролировать подготовку шоу.

Совет свой вердикт собирается высказать на основе рецензий профессионалов.

Председатель совета Даце Кезбере сообщила, что совет попросил специалистов оценить качество новогодних программ не только на LTV, но и на телеканалах LNT и TV3, после чего надзорный орган будет говорить о качестве программ в контексте общественного заказа.

Также встает вопрос о неадекватно потраченных средствах на новогоднее шоу, например, тем же LTV, когда из бюджета было выделено около 100 000 евро.

К коммерческим телеканалам это относится в наименьшей степени, так как они тратят спонсорские средства.