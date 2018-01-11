Общество |

Войны с памятниками нескончаемы, поскольку они подтверждают бой исторической правды с пропагандой. Такое мнение в газете Neatkarīgā опубликовала Элита Вейдемане.

По ее словам, в конце прошлого года Латвийское объединение политически репрессированных направило всем фракциям Сейма письмо с призывом обратить внимание на прославляющие советское время памятники. Однако на него отозвалось лишь Национальное объединение.

В своем обращении к депутатам Сейма бывшие репрессированные заявили, что без объясняющего текста такие памятники создают ложное впечатление о событиях в Латвии во время советской оккупации. Они также призвали разместить информационные таблички рядом с такими памятниками, где бы пояснялось, какое идеологическое значение у монумента.

Вейдемане отметила, что больше нигде в Европе нет памятников оккупационной власти. Она также привела в пример Францию, где табличка, посвященная нацистским войскам, была демонтирована, несмотря на то, что находилась на частной собственности.

"Странно: не думаю, что где-нибудь в Европе это было бы возможно - оставить и чтить подтверждения времен оккупации. Не знаю, можно ли было бы, например, увидеть в Польше памятники, которые прославляют гестапо? Правда, ничего такого не видели? И в других странах тоже? Посмотрите, во Франции была демонтирована памятная табличка, которая была посвящена SS Panzergrenadier Division. Люди были в шоке, что табличка, которая находилась на частной территории, вообще существует. Но в Латвии это нормально: здесь могут находиться сотни "памятников", которые прославляют оккупационную власть. Даже не будем говорить о том, что в столице, в Пардаугаве, до сих пор стоит неправильно заточенный карандаш, у которого каждый год собираются сторонники оккупантов и их потомки", - написала публицист.

Вейдемане добавила, что Польша собирается снести памятники советского времени.

"Польша готова демонтировать около 500 памятников советского времени. В свою очередь Россия предупредила Польшу, что введет против нее санкции, если она так себя поведет. Испугается ли Польша? А мы?", - поинтересовалась Вейдемане.

Фото: flickr.com