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Латвийская авиакомпания airBaltic в 2018 году продолжает инициативу "Дней открытых дверей", чтобы привлечь молодых профессионалов, которые хотят стать частью команды бортпроводников в международной компании, пишет Dienas Bizness.

Авиакомпания обеспечивает всем будущим проводникам, которые прошли отбор и заключили с компанией соглашение о месте работы в airBaltic, бесплатный курс обучения и стипендию в размере 292 евро.

Данная инициатива нацелена на молодых профессионалов, желающих присоединиться к команде обслуживающего персонала самолетов airBaltic.

Претендентам не следует беспокоиться из-за отсутствия опыта в авиационной отрасли, потому что airBaltic предлагает возможность в течение восьми недель освоить эту профессию, получая стипендию.

Группы по обучению новых членов экипажей самолетов набираются ежемесячно.

Дополнительную информацию о работе в airBaltic все желающие могут получить на сайте по отбору персонала.

Фото: flickr.com