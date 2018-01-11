airBaltic предлагает за счет стипендии стать бортпроводником (2)
Латвийская авиакомпания airBaltic в 2018 году продолжает инициативу "Дней открытых дверей", чтобы привлечь молодых профессионалов, которые хотят стать частью команды бортпроводников в международной компании, пишет Dienas Bizness.
Авиакомпания обеспечивает всем будущим проводникам, которые прошли отбор и заключили с компанией соглашение о месте работы в airBaltic, бесплатный курс обучения и стипендию в размере 292 евро.
Данная инициатива нацелена на молодых профессионалов, желающих присоединиться к команде обслуживающего персонала самолетов airBaltic.
Претендентам не следует беспокоиться из-за отсутствия опыта в авиационной отрасли, потому что airBaltic предлагает возможность в течение восьми недель освоить эту профессию, получая стипендию.
Группы по обучению новых членов экипажей самолетов набираются ежемесячно.
Дополнительную информацию о работе в airBaltic все желающие могут получить на сайте по отбору персонала.
Фото: flickr.com