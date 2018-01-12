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Если на улице продержится стабильный минус, то через три-четыре дня начнет работу покрытая искусственным снегом лыжная трасса в Парке Узварас. Сейчас проходят подготовительные работы, и первый слой снега уже положен, сообщает riga.lv.

Можно прийти со своим инвентарем и кататься по трассе бесплатно. Если нет своего инвентаря, его можно арендовать.

Время работы пункта проката инвентаря – каждый день с 10:00 до 21:00.

Фото: uzvarasparks.lv