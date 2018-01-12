В ближайшие дни откроется лыжная трасса в Парке Узварас
Общество | 12 января 2018 года, 07:40
Если на улице продержится стабильный минус, то через три-четыре дня начнет работу покрытая искусственным снегом лыжная трасса в Парке Узварас. Сейчас проходят подготовительные работы, и первый слой снега уже положен, сообщает riga.lv.
Можно прийти со своим инвентарем и кататься по трассе бесплатно. Если нет своего инвентаря, его можно арендовать.
Время работы пункта проката инвентаря – каждый день с 10:00 до 21:00.
Фото: uzvarasparks.lv