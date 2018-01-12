Для укрепления чувства принадлежности к Латвии установят семь флагов (15)
Общество | 12 января 2018 года, 08:11
Сейм концептуально одобрил поправки к законам, предусматривающие оборудование семи новых мест для установки флагов Латвии - для размещения флагов на различных пограничных пунктах страны до 4 мая, пишет Skaties.lv.
Такое предложение выдвинуло Национальное объединение "Visu Latvijai!"— "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK". Депутаты считают, что установленные на въезде в Латвию флаги будут укреплять чувство принадлежности к Латвии и повысят уровень доверия народа к органам власти.
За размещение флагов на пограничных пунктах, в том числе и утративших свою актуальность после вступления Латвии в Шенген, несет ответственность Министерство внутренних дел.
Видать, совсем плохо у титульных с "чувством принадлежности". Но, наверное, 7 флагов для их укрепления, маловато будет. Надо этак штук 1000-2000 на каждом перекрестке водрузить.