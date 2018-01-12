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Сейм концептуально одобрил поправки к законам, предусматривающие оборудование семи новых мест для установки флагов Латвии - для размещения флагов на различных пограничных пунктах страны до 4 мая, пишет Skaties.lv.

Такое предложение выдвинуло Национальное объединение "Visu Latvijai!"— "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK". Депутаты считают, что установленные на въезде в Латвию флаги будут укреплять чувство принадлежности к Латвии и повысят уровень доверия народа к органам власти.

За размещение флагов на пограничных пунктах, в том числе и утративших свою актуальность после вступления Латвии в Шенген, несет ответственность Министерство внутренних дел.