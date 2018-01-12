Минблаг предлагает помощь жертвам насилия
Общество | 12 января 2018 года, 08:37
Министерство благосостояния предлагает лицам, пострадавшим от насилия, получить установленную для них законом помощь. Об этом сообщает ведомство в своем микроблоге в Twitter.
"Если страдаешь от физического или эмоционального насилия, знай - ты можешь получить бесплатную государственную помощь! Подробности по телефону 116 006!", - указано в сообщении.
Ja ciet no fiziskas vai emocionālas vardarbības, zini - tu vari saņemt valsts apmaksātu palīdzību! Uzzini vairāk 116 006! pic.twitter.com/rPslihqgZo— Labklājības min (@Lab_min) 11 января 2018 г.