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Министерство благосостояния предлагает лицам, пострадавшим от насилия, получить установленную для них законом помощь. Об этом сообщает ведомство в своем микроблоге в Twitter.

"Если страдаешь от физического или эмоционального насилия, знай - ты можешь получить бесплатную государственную помощь! Подробности по телефону 116 006!", - указано в сообщении.