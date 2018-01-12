В Видземе "патрулирует" тракторист в полицейской форме (1)

фото

Общество | 12 января 2018 года, 09:48

Мужчина, который в соцсети Facebook разместил видео, как он ездит на тракторе в полицейской форме, не является сотрудником Госполиции. Об этом заявила представитель управления Госполиции Видземского региона Анжела Гельяна, пишет портал Skaties.lv.

На видео показано, как водитель трактора движется по шоссе, одетый в форму полицейского.

Однако в Госполиции убеждены, что это не может быть их действующий сотрудник. Отмечается, что случившееся также никак не связано с организованными полицией рейдами или другими операциями правоохранительных органов.

Представитель Госполиции Симона Гравите пояснила, что полицейская форма остается у сотрудников после их выхода на пенсию.

Комментарии 1
Ну вот1 час назад
Вчера на DELFI смотрел видео ролик длительностью 13 секунд, и удивлен тем,что с начала пришлось терпеть издевательство портала в виде 2-х минутной рекламы.
Сейчас можно купить любую форму от гражданской до полностью военной, или оставить себе после службы.
Ответить