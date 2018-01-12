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Мужчина, который в соцсети Facebook разместил видео, как он ездит на тракторе в полицейской форме, не является сотрудником Госполиции. Об этом заявила представитель управления Госполиции Видземского региона Анжела Гельяна, пишет портал Skaties.lv.

На видео показано, как водитель трактора движется по шоссе, одетый в форму полицейского.

Однако в Госполиции убеждены, что это не может быть их действующий сотрудник. Отмечается, что случившееся также никак не связано с организованными полицией рейдами или другими операциями правоохранительных органов.

Представитель Госполиции Симона Гравите пояснила, что полицейская форма остается у сотрудников после их выхода на пенсию.