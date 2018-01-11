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Литовская государственная железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai c 13 января вновь будет возить пассажиров из Вильнюса во второй по величине город Латвии Даугавпилс.

"Это уже второй международный маршрут поездов из Литвы в этом году", - сказал директор Lietuvos gelezinkeliai по пассажирским перевозкам Линас Баужис.

До этого Lietuvos gelezinkeliai возила пассажиров до приграничной станции Турмантас, однако еще в прошлом году стала добиваться продления маршрута на 15 километров - до Даугавпилса.

Новый маршрут открыт после того, как Латвийская инспекция железных дорог предоставила соответствующее разрешение Lietuvos gelezinkeliai. Этого разрешения литовская сторона добивалась еще в прошлом году, но из-за затянувшихся процедур его не получила.

Министр транспорта Литвы Рокас Масюлис ранее заявил, что нежелание Латвии разрешить перевозку пассажиров в Даугавпилс может быть связано с проблемой разобранного литовской стороной участка железной дороги в латвийскую Реньге.

Фото из Flickr