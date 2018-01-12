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Американское издание Politico опубликовало статью журналиста и историка Гордона Ф. Сандера под названием "Latvia, a disappearing nation" ( пер. "Латвия - исчезающая нация").

Politico пишет, что в 2000 году население Латвии составляло 2 миллиона 380 тысяч человек, а сейчас всего 1 миллион 950 тысяч. Это самое высокое падение численности населения в мире за такой срок. Фактически число людей в стране снизилось на 18,2% за 17 лет.

В своем материале журналист ссылается на латвийского дипломата Атиса Съянитса, который выразил свою точку зрения о последствиях демографического кризиса в стране.

Съянитс является послом по особым поручениям по вопросам диаспоры Министерства иностранных дел Латвии. Его должность была создана в ответ на эмиграцию населения, вызванную вступлением Латвии в ЕС.

"Правда заключается в том, что мы стремительным образом теряем людей", - сказал Съянитс.

По его словам, сокращение численности населения страны обусловлено не одной только экономической миграцией. Этому способствуют также низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности в Латвии.

Он считает, что такая динамика несет в себе угрозу жизнеспособности Латвийского государства, так как на свет появляется мало будущих налогоплательщиков.

Издание также отмечает, что последствия демографического кризиса в Латвии наиболее остро проявляются в ее беднейшем регионе - Латгале, юго-восточной окраине страны, граничащей с Россией.

Среднемесячная заработная плата в Латвии составляет 670 евро. В Латгале обычно зарабатывают вдвое меньше.