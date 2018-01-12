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В прошлом году в результате принятия законопроектов удалось добиться повышения пенсий, и в бюджете на этот год для их выплаты предусмотрено дополнительно по крайней мере 160 млн евро, сказал министр благосостояния Янис Рейрс.

В прошлом году в отношении пенсий удалось выполнить все задачи, включенные в план действий правительства, однако по-прежнему существует необходимость индексировать пенсии быстрее и вводить принцип солидарности поколений, чтобы заинтересовать людей платить социальные взносы.

На это и нацелено предложение направлять 1% социальных взносов работающих на пенсии родителей. Именно над этим вопросом Минблаг будет интенсивно работать в этом году.

Также министр отметил, что в этом году не только увеличена индексация пенсий, но и кардинально изменены комиссионные платежи для управляющих вторым пенсионным уровнем, в результате чего на счетах участников второго уровня окажется около 27 млн евро.

Приоритетными направлениями работы Минблага в этом году будут улучшение положения семей с детьми, людей с инвалидностью, а также обеспечение прироста пенсий, потому что большое количество пенсионеров по-прежнему получает очень маленькие пенсии.

Рейрс отметил, что в этом году сфере благосостояния выделено достаточно финансирования, чтобы решать эти вопросы.

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