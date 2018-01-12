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В начале будущей недели в Латвии будет морозно, а ощущение холода еще больше усилит ветер, прогнозируют синоптики.

Согласно прогнозам Global Forecast System, во вторник и среду в центральных и западных регионах страны скорость юго-восточного ветра в порывах достигнет 14-19 метров в секунду, еще сильнее ветер будет на мысе Колка.

Температура воздуха составит -6..-12 градусов, но по ощущениям на ветру будет около -14..-19 градусов.

Начиная с 17 января в Латвии возможен снег. До этого будет стоять ясная и морозная погода, и в отдельные ночи в Видземе и Латгале температура воздуха может опуститься до -15 градусов или даже ниже.

Global Forecast System прогнозирует, что холода продлятся до конца месяца, при этом возможны очень сильные морозы. В январе также может образоваться небольшой снежный покров, местами выпадет более 10 см снега.

Фото: pixabay.com