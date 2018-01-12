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Никто не может объяснить, какие материалы называют "мешками ЧК". Об этом в эфире LTV7 заявила бывший спикер Сейма, профессор университета им. Страдиня Илга Крейтусе, пишет портал rus.lsm.lv.

"Мы не говорим о списках, мы не говорим о картотеке, мы употребляем термин "мешки"... Что это за материалы? Никто толком не может сказать. Второй момент, который до сих пор не выяснили - где и как хранились эти документы после того, как их положили в мешки.Три раза поднимали вопрос о том, что надо их публиковать, и три раза в результате пало правительство... Было совпадение. На этот раз, я думаю, этот вопрос не пошатнет правительство", - заявила Крейтусе.

Он указала, что эти документы хранились и в парламенте, и в президиуме, и в сейфе.

"Были случаи, когда велись разговоры о цене. Такая карточка в 1993 году стоила 5 000 долларов. Но у меня нет этому письменных доказательств", - добавила профессор.

Крейтусе считает, что "мешки" не содержат все имевшиеся там когда-то материалы.

Экс-сотрудник Бюро по защите Сатверсме Арнольд Бабрис заявил в эфире LTV7, что бывшие сотрудники КГБ свою агентуру из мешков уже убрали.

"Очень многое оттуда исчезло. Ушло самое ценное. Там остался так называемый мусор. Там очень много недостающей информации", - отметил Бабрис.

Депутат Сейма Янис Адамсонс заявил, что в 1987 году на территории Латвии проходили учения Центрального аппарата КГБ, сотрудники которого изъяли и заменили карточки агентуры, и убрали их в Центральное управление комитета в Москве.

"Начиная с 1988 года контрразведчики начали заменять карточки, потому что ни один нормальный оперативный работник не сдаст никогда свою агентуру", - заявил Адамсонс.

в конце декабря председатель комиссии по изучению наследия КГБ Карлис Кангерис рассказал, что комиссия подготовит требуемое от нее к концу мая 2018 года.