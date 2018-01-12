Общество |

Латвия на сегодняшний день является единственной страной в ЕС, которая не подтвердила разницу между качеством продуктов питания и товарами для дома в Восточной и Западной Европе. Об этом в эфире LNT заявила Евродепутат от Латвии Инесе Вайдере.

Она пояснила, что исследования с целью понять насколько одни и те же продукты отличаются по качеству в разных странах Европы проводятся сравнительно недавно, поэтому она считает любые выводы преждевременными.

"На данный момент мы единственные, кто говорит, что проблем нет. Проблему только сейчас начали серьезно изучать, поэтому говорить в самом начале, что проблем нет - очень рискованно. Я сама наблюдала существенные различия. Например, какой заметный результат после стирки порошком купленном в Германии и Латвии. Многие люди жаловались на это", - сказала евродепутат.

По ее словам, в других странах Европы в ходе исследований такие различия подтвердились.

"Есть исследования в Хорватии, Чехии и Словакии, которые доказывают, что различия существуют. Даже Продовольственно ветеринарная служба Латвии констатировала различия, но назвала их несущественными. На мой взгляд, даже если есть различия и они не могут быть обоснованы ничем серьезным, это дискриминация потребителей", - заключила Вайдере.

Напомним, как ранее писал Mixnews,Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) констатировала несущественные отличия между импортными продуктами одинаковых марок, продаваемыми в Латвии и в других странах Европы.

Фото: pixabay.com, European Parliament