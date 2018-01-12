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Наиболее положительно латвийцы оценивают работу министра обороны Раймонда Бергманиса (СЗК) и министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы (СЗК), а наиболее негативно - работу министра юстиции Дзинтарса Расначса (ВЛ-ТБ/ДННЛ) и министра окружающей среды и регионального развития Каспара Герхардса (VL-TB/LNNK).

Об этом пишет газета Neatkarīga со ссылкой на результаты опроса, проведенного центром социологических исследований SKDS.

Работу Бергманиса положительно оценили 47,7%. К работе Рейзниеце-Озолы положительно относятся 39,4% респондентов, а ничего о ней не слышали 17% опрошенных.

Премьер-министр Марис Кучинскис занимает в рейтинге третье место - его работу положительно оценивают 37,5% населения.

Предпоследнюю строчку в рейтинге министров занимает глава Минюста Дзинтарс Расначс, работу которого положительно оценивают всего 14,3% опрошенных, а на последнем месте министр окружающей среды и регионального развития Каспар Герхардс (VL-TB/LNNK) - его работу считают хорошей всего 12,7% респондентов.

Фото: Государственная канцелярия, скриншот Neatkarīga