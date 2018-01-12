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Семейные врачи готовят список претензий к работе "Э-здоровья", сообщает LTV7. Врачи боятся выписывать бумажные рецепты, даже в тех случаях, когда имеют на это полное право.

Отец заболевшего малыша Даниил Смирнов рассказал, что у его сына поднялась высокая температура, и он решил вызвать семейного врача на дом.

По закону детям до двух лет полагается компенсация на конкретный препарат. Однако врач указала, что на дому может выписать только лекарство за деньги. А если нужна компенсация, то нужно обязательно приходить к ней.

"Вместо одного евро мы заплатили 11 евро за антибиотики. Конечно, если ребенку нужно сейчас, мы побежим и купим лекарство. Просто у всех разный материальный достатк", - рассказывает Даниил.

В Латвийской ассоциации семейных врачей отметили, что в конкретном случае врач была неправа и могла выписать бумажный рецепт.

"Эта ошибка тех, кто ввел систему "э-здоровья" - Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья. Информации мало - как для врачей, так и для пациентов. Врачи запуганы. Нас за каждую ошибку штрафуют на крупные суммы", - сказала глава Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

Медицинский юрист Солвита Олсена подчеркивает, что Национальная служба здоровья постоянно твердила семейным врачам, что с 1 января компенсируемые медикаменты можно выписывать только в электронном виде. На сайте Национальной службы здоровья тоже нет никаких разъяснений, что могут делать врачи во время домашних визитов.

Однако, как оказалось, в острых случаях врачи могут действовать как и раньше - выписывать бумажные рецепты.

Причем, и детям, и взрослым. Однако сейчас медикам предоставляется возможность сделать это и в электронном формате - через телефон или планшет. Все это касается, в том числе, компенсируемых медикаментов.

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