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Хоккейные болельщики на сайте saveragana.lv начали собирать подписи в поддержку многолетнего фаната ведьмака Юрчика (Юрис Петерсонс). Авторы инициативы хотят, чтобы Юрчику разрешили посещать матчи рижского "Динамо" в своей маске.

Руководство "Динамо" запретило Юрчику посещать игры клуба, так как считает, что он приносит команде неудачи.

"Наша цель собрать 10 300 подписей (столько, сколько мест в Arēna Rīga). Мы хотим выразить поддержку Юрчику и заставить рижский клуб изменить свое решение, разрешив посещать ему все хоккейные игры "Динамо" в своей легендарной маске", - указывается в сообщении.

Любой желающий может присоединиться к этой идее, заполнив форму на сайте.

Болельщики уже выразили протест против такого решения клуба, оставив пустым фанатский сектор на игре против "Сочи", которая состоялась в понедельник.

Вместо этого фанаты молча смотрели игру с третьего этажа.

Напомним, как ранее писал Mixnews, председатель совета "Динамо" Юрис Савицкис считает, что Юрчик не просто фанат, а "реальная ошибка".

Фото: соцсети