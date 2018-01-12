Начат сбор подписей за возвращение Юрчика на матчи "Динамо" (7)

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Общество | 12 января 2018 года, 12:44

Хоккейные болельщики на сайте saveragana.lv начали собирать подписи в поддержку многолетнего фаната ведьмака Юрчика (Юрис Петерсонс). Авторы инициативы хотят, чтобы Юрчику разрешили посещать матчи рижского "Динамо" в своей маске.

Руководство "Динамо" запретило Юрчику посещать игры клуба, так как считает, что он приносит команде неудачи.

"Наша цель собрать 10 300 подписей (столько, сколько мест в Arēna Rīga). Мы хотим выразить поддержку Юрчику и заставить рижский клуб изменить свое решение, разрешив посещать ему все хоккейные игры "Динамо" в своей легендарной маске", - указывается в сообщении.

Любой желающий может присоединиться к этой идее, заполнив форму на сайте.

Болельщики уже выразили протест против такого решения клуба, оставив пустым фанатский сектор на игре против "Сочи", которая состоялась в понедельник.

Вместо этого фанаты молча смотрели игру с третьего этажа.

Напомним, как ранее писал Mixnews, председатель совета "Динамо" Юрис Савицкис считает, что Юрчик не просто фанат, а "реальная ошибка".

Фото: соцсети

Комментарии 7
Ну если не нравится.2 часа назад
Юрчик урод и многих пугает, не влияет на поддержку команды....В чем проблемы? Подвесьте над каждой точкой вбрасывания резиновую Вайру в ступе и с метлой. Хотя сама команда вряд ли сможет выиграть у детской дворовой команды. Лучше нарушить правила и отсиживаться на скамейке. О свей чести и чести команды они понятия не имеют. Одни понты, а хоккей в их исполнении- полное фуфло.
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Jana Petrane2 часа назад
да вы что???? Может надо тренера купить крутого? На Знарка конечно денег нет, но хоть чтото?
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Maksims Demins1 час назад
Ах вот кто виноват! Ну все встало на свои места.
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