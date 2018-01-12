Общество |

Генеральная прокуратура начала уголовное преследование шести человек за подделку документов в связи с обновлением дорожного покрытия на улице Кришьяня Барона.

Генпрокуратура решила привлечь шесть человек к уголовной ответственности по второй части 275-й статьи Уголовного закона.

Сейчас обвиняемые знакомятся с предъявленными им обвинениями, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Уна Реке.

За это правонарушение грозит лишение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.

К этому делу причастны также два юридических лица.

Более подробная информация пока не предоставляется.

Как сообщалось, начать уголовное преследование шести лиц за подделку документов в дорожных работах на ул. Кр. Барона просило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Уголовный процесс о предполагаемой подделке документов был начат в октябре 2016 года, среди подозреваемых - должностные лица департамента сообщения Рижской думы, с одним из которых трудовые отношения уже прекращены.

Доказательства позволяют заключить, что в конкурсе на обновление дорожного покрытия на ул. Кр. Барона должностное лицо допустило служебный подлог.

В ходе расследования были изъяты документы у строительной фирмы "Binders", которая реконструировала покрытие улицы Кр. Барона.

Качество ремонтных работ вызвало возмущение общественности.

Фото: Янис Вилниньш