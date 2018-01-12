Начато уголовное преследование за подделку документов при ремонте рижской улицы
Генеральная прокуратура начала уголовное преследование шести человек за подделку документов в связи с обновлением дорожного покрытия на улице Кришьяня Барона.
Генпрокуратура решила привлечь шесть человек к уголовной ответственности по второй части 275-й статьи Уголовного закона.
Сейчас обвиняемые знакомятся с предъявленными им обвинениями, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Уна Реке.
За это правонарушение грозит лишение свободы на срок до трех лет, принудительные работы или денежный штраф.
К этому делу причастны также два юридических лица.
Более подробная информация пока не предоставляется.
Как сообщалось, начать уголовное преследование шести лиц за подделку документов в дорожных работах на ул. Кр. Барона просило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
Уголовный процесс о предполагаемой подделке документов был начат в октябре 2016 года, среди подозреваемых - должностные лица департамента сообщения Рижской думы, с одним из которых трудовые отношения уже прекращены.
Доказательства позволяют заключить, что в конкурсе на обновление дорожного покрытия на ул. Кр. Барона должностное лицо допустило служебный подлог.
В ходе расследования были изъяты документы у строительной фирмы "Binders", которая реконструировала покрытие улицы Кр. Барона.
Качество ремонтных работ вызвало возмущение общественности.
Фото: Янис Вилниньш