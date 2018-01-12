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Завтра, 13 января, в Вецриге уже во второй раз пройдет фестиваль уличной еды Riga Street food festival.

Участие в фестивале примут 15 шеф-поваров столичных ресторанов, которые с 13:00 до 20:00 будут угощать посетителей своими версиями уличной еды.

Фестиваль состоится на перекрестке улиц Калькю и Вальню, напротив часов Laima.

На фестивале можно будет попробовать стрит-фуд от ресторана Tam labam būs augt! и шеф-повара Артура Тринкунса, Aqua Luna и шеф-повара Мадары Батараги, Cup&Cino и Инесе Вицупы, Entresol и шеф-повара Раймонда Зоммерса, Ferma и шеф-повара Мариса Астичса, Kolonāde. Mūsu stāsti.. и шеф-повара Айнара Володки, Kuk Buk restorāns и шеф-повара Андриса Юганса, Martins Street и шеф-повара Мартиньша Ритиньша, Pagalms и шеф-повара Кристапа Силиса, Restorāns 3 и шеф-повара Юриса Дукальскиса, Rocket Bean Roastery и шеф-повара Артура Ташканса, Steiku Haoss и шеф-поваров Кристапа Яуи и Андрея Боярченко, Tinto ишеф-повара Дависа Круминьша, Valmiermuižas alus vēstniecība Rīgā и шеф-повара Угиса Вейтса.

Программу фестиваля дополнят различные мероприятия от ресторанов, а также соответствующая его атмосфере музыка, о которой позаботится DJ Эдуард Шванс.