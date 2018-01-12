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Служба государственных доходов (СГД) оперативно констатировала ошибку в системе налоговой информации, и раздел "Налоговые должники" пришлось кратковременно закрыть, сообщила представитель СГД Алена Зандере.

Это нужно для того, чтобы устранить опубликование некорректной информации. Выявлено несколько случаев, когда в список должников попали люди, которые должниками не являются.

Таких случаев немного, но пересматривается полностью вся информация.

Сегодня работа раздела "Налоговые должники" возобновлена, но подсчет налогов за 7 января 2018 года пока недоступен. Сейчас СГД проверяет, все ли ошибки устранены, и как только проверка будет закончена, список налоговых должников будет опубликован полностью.

Фото: facebook.com/vidgovlv