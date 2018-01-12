В список СГД попали несуществующие должники (7)
Общество | 12 января 2018 года, 15:03
Служба государственных доходов (СГД) оперативно констатировала ошибку в системе налоговой информации, и раздел "Налоговые должники" пришлось кратковременно закрыть, сообщила представитель СГД Алена Зандере.
Это нужно для того, чтобы устранить опубликование некорректной информации. Выявлено несколько случаев, когда в список должников попали люди, которые должниками не являются.
Таких случаев немного, но пересматривается полностью вся информация.
Сегодня работа раздела "Налоговые должники" возобновлена, но подсчет налогов за 7 января 2018 года пока недоступен. Сейчас СГД проверяет, все ли ошибки устранены, и как только проверка будет закончена, список налоговых должников будет опубликован полностью.
Фото: facebook.com/vidgovlv
или там оказались правители? так это не ошибка