Скрепки и скотч вам в помощь: женщина в шоке от "заштопанных" денег (2)
Общество | 12 января 2018 года, 19:53
Пользовательница соцсети Facebook поделилась фото, на котором запечатлена банкнота номиналом в 5 евро, которую ей выдали в качестве сдачи в магазине.
Как видно на снимке, женщине была выдана порванная банкнота, скрепленная скрепками и скотчем.
В ответ на комментарии, почему она не попросила продавца поменять купюру, Санта Рубле пишет, что эта банкнота была выдана вместе с другими деньгами, поэтому она сразу не заметила ее.
Санта добавила, что что-то подобное она видит впервые.
Некоторые пользователи интересуются, а какие глаза были бы у кассирши, если бы ей принести такую пятерочку.
Источник: nra.lv
Проверяйте деньги не отходя от кассы,,,,сейчас это актуально,,,,
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Не брать,пусть банк списывает такие банкноты!
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