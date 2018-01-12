Скрепки и скотч вам в помощь: женщина в шоке от "заштопанных" денег (2)

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Общество | 12 января 2018 года, 19:53

Пользовательница соцсети Facebook поделилась фото, на котором запечатлена банкнота номиналом в 5 евро, которую ей выдали в качестве сдачи в магазине.

Как видно на снимке, женщине была выдана порванная банкнота, скрепленная скрепками и скотчем.

В ответ на комментарии, почему она не попросила продавца поменять купюру, Санта Рубле пишет, что эта банкнота была выдана вместе с другими деньгами, поэтому она сразу не заметила ее.

Санта добавила, что что-то подобное она видит впервые.

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Некоторые пользователи интересуются, а какие глаза были бы у кассирши, если бы ей принести такую пятерочку.

Источник: nra.lv
Комментарии 2
Алла Шиперова1 час назад
Проверяйте деньги не отходя от кассы,,,,сейчас это актуально,,,,
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Valentina Shibajeva30 минут назад
Не брать,пусть банк списывает такие банкноты!
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