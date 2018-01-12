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Пользовательница соцсети Facebook поделилась фото, на котором запечатлена банкнота номиналом в 5 евро, которую ей выдали в качестве сдачи в магазине.

Как видно на снимке, женщине была выдана порванная банкнота, скрепленная скрепками и скотчем.

В ответ на комментарии, почему она не попросила продавца поменять купюру, Санта Рубле пишет, что эта банкнота была выдана вместе с другими деньгами, поэтому она сразу не заметила ее.

Санта добавила, что что-то подобное она видит впервые.

Некоторые пользователи интересуются, а какие глаза были бы у кассирши, если бы ей принести такую пятерочку.