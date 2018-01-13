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Некоторые лыжные трассы в Латвии начнут работу в эти выходные, свидетельствует опрос агентства LETA представителей зимних комплексов спорта и отдыха.

Председатель правления комплекса отдыха "Жагаркалнс" (трассы расположены под Цесисом) Юрис Жагарс сказал, что первые трассы планируется открыть в субботу в 11 часов. До этого времени на горе будут работать снежные пушки. А в конце следующей недели откроются и остальные трассы комплекса.

На сайте базы отдыха "Милзкалнс" (Энгурский край) указано, что трассы открываются в субботу в 14.00 и будут работать до полуночи.

В то же время информация на страничке балдонского комплекса зимнего отдыха "Риекстукалнс" свидетельствует о том, что снежные пушки работают со среды и лыжные трассы могут открыться в воскресенье.

Технический директор и член правления парка отдыха "Рамкалны" (Сигулда) Андис Янсонс допустил, что искусственный снег на лыжной трассе начнут производить в субботу, поэтому трасса пока не откроется.

В свою очередь владелец трассы "Кампаркалнс" в Талсинском крае Алмант Калниньш рассказал, что из-за технических проблем гора для отдыхающих откроется только во вторник или среду.

В Риге на лыжной трассе в парке Узварас пушка для напыления искусственного снега работает с 11 января, а трасса может быть открыта на следующей неделе.

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