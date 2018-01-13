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Надо работать с предпринимателями и учитывать их потребности, но говорить об открытии рынка рабочей силы в Латвии пока рано, заявил премьер-министр Марис Кучинскис.

Кучинскис встретился с председателем Екабпилсской гордумы Райвисом Рагайнисом, депутатами думы и работающими в Екабпилсе предпринимателями.

Во время этих встреч обсуждались вопросы введения системы э-здравоохранения, упорядочения сети школ, развития народного хозяйства, в том числе проблемы трудовой занятости и привлечения рабочей силы, процессы строительства.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Минэкономики прогнозирует, что через четыре года, в 2022 году, Латвию при 10-тысячном избытке специалистов по гуманитарным и социальным наукам ожидает дефицит 16 тысяч специалистов с высшим образованием по математике и инженерным наукам и 30 тысяч работников с профессиональным образованием.

Фото: Канцелярия Сейма