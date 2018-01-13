Премьер: еще рано говорить о привлечении иностранных рабочих (24)

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Общество | 13 января 2018 года, 11:30

Надо работать с предпринимателями и учитывать их потребности, но говорить об открытии рынка рабочей силы в Латвии пока рано, заявил премьер-министр Марис Кучинскис.

Кучинскис встретился с председателем Екабпилсской гордумы Райвисом Рагайнисом, депутатами думы и работающими в Екабпилсе предпринимателями.

Во время этих встреч обсуждались вопросы введения системы э-здравоохранения, упорядочения сети школ, развития народного хозяйства, в том числе проблемы трудовой занятости и привлечения рабочей силы, процессы строительства.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Минэкономики прогнозирует, что через четыре года, в 2022 году, Латвию при 10-тысячном избытке специалистов по гуманитарным и социальным наукам ожидает дефицит 16 тысяч специалистов с высшим образованием по математике и инженерным наукам и 30 тысяч работников с профессиональным образованием.

Фото: Канцелярия Сейма

Комментарии 24
фре2 часа назад
пока вы лицом стоите к своему прошлому - вы жопой стоите к своему будущему !!!!
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А может быть уже поздно?2 часа назад
Если уже сейчас чувствуется нехватка профспециалистов , то как можно говорить , что ещё рано думать о рабочей силе из вне . Откуда она возьмётся , если нет профучилищ , которые готовили бы таких специалистов . Уже сейчас практически невозможно найти специалистов слесарного дела , знающих электриков , мастеров в мебельном деле, поэтому везде ещё работают люди достаточно преклонного возраста . А когда и этот резерв себя исчерпает, что делать? Без подготовки новых кадров сейчас , завтра однозначно придётся привозить рабочих специалистов , и они конечно будут не латыши , ну а дальше - очевидное изменение внутреннего баланса латыш - нелатыш со всеми вытекающими последствиями. Так что думайте на опережение " отцы нации" .
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Xz2 часа назад
Местная рабочая сила дешевле обходится.
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