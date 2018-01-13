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Министерство финансов с осторожностью рассматривает криптовалюты в качестве финансовых инструментов.

По словам директора департамента политики финансового рынка Айи Зитцере, как комиссия рынка финансов и капитала, так и ответственные структуры Евросоюза предупреждали жителей, что криптовалюты являются инструментом с большой степенью риска.

Минфин призывает ответственно походить к покупке виртуальных денег.

"Это только средство расчета, используемое в результате взаимного соглашения между двумя сторонами. Но это не общепризнанное средство для расчетов. Надо считаться с тем, что существуют очень большие риски потерять эти деньги. Поэтому важно, чтобы каждый, кто спекулирует этими виртуальными валютами, понимал, что вкладывает только такие средства, которые он может позволить себе потерять", — отмечает представитель Минфина Айа Зитцере.

В Латвии Bitcoin (самая популярная криптовалюта) не признана официальным платежным средством.

В настоящее время криптовалюты в Латвии являются субъектами закона о "предотвращении легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма".

Соответствующие поправки в закон были внесены в прошлом году. Это значит, что компании по предоставлению услуг, связанных с криптовалютами, будут под надзором службы госдоходов.

Данные поправки вступят в силу с 2019 года.

Между тем, Латвийская национальная авиакомпания airBaltic стала первой в мире авиакомпанией, которая принимает в качестве платы за билеты в 60 конечных пунктов в Европе, на Ближнем Востоке, России и СНГ цифровую валюту Bitcoin.

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