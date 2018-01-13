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В конце 2017 года Госполиция Латгальского региона получила информацию о подозрительном профиле Instagram одного из жителей Латвии.

На странице были опубликованы 17 фотографий и видео, где было видно, как ряд людей употребляет наркотики в различных учреждениях Резекне и прочих общественных местах.

Полиция начала административное дело, в рамках которого были задержаны молодые люди 1999 и 2001 года рождения.

Задержание произошло в момент, когда парни употребляли марихуану во дворе одного из многоквартирных домов города.

По информации полиции, молодые люди многократно употребляли наркотики, публикуя весь процесс в социальных сетях. Таким образом они пытались поднять свою популярность.

За подобное преступление обоим грозят административные штрафы.

Фото: pixabay.com