В соцсетях ищут очевидцев: водитель сбил девушку и скрылся с места ДТП (5)

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Общество | 13 января 2018 года, 12:23

10 января, около 18 часов, в Риге, на улице Густава Земгале гатве водитель на красном пикапе сбил девушку на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает свидетельница ДТП Илона на своей странице в Facebook и просит отозваться других очевидцев.

"Стала свидетелем жуткого происшествия - на пешеходном переходе сбили девушку. Это произошло около 17:55-17:58 на переходе у Gustava Zemgales gatve 67 (это рядом с перекрестком с улицей Raunas). Виновный водитель на красном (бордовом) пикапе/универсале двигался по направлению от Бривибас в сторону Пурвциемса и после того как сбил девушку, скрылся с места происшествия (умчался по улице Раунас). Свидетели есть, но дополнительные показания точно помогут поскорее найти виновного", - написала пользовательница.

Она просит пересмотреть всех водителей, которые могли проезжать этот участок дороги в указанное время, свои видеорегистраторы.

"Если вы или ваши знакомые ехали (или проходили) по этому участку в районе 17:40-18:00, и видели как это произошло, пожалуйста, обратитесь в полицию и дайте показания! Если у вас в машине есть регистратор - пересмотрите запись, возможно, там зафиксирован сам момент происшествия или красный (бордовый) универсал, который сбил девушку", - написала Илона.

Комментарии 5
Для СМИ 1 час назад
Постоянно СМИ публикуют новости о скрывшихся с места происшествия водителях, в основном это совершившие наезд на пешехода или велосипедиста. Хотелось бы, чтобы также публиковали сообщения о том, что этих уродов поймали и призвали к ответу. В противном случае создаётся впечатление, что можно остаться безнаказанным, и таким образом СМИ невольно поощряют таких людей.
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Ъ1 час назад
В таких оживленных местах,особенно в час пик,и при наличии по две полосы в каждую сторону на пешеходном переходе надо ставить светофор с кнопкой,а то в темноте как сейчас и пешехода в темной одежде сложно заметить.
Но водитель конечно козёл что сбежал.
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Ъ1 час назад
Ещё хотелось бы что бы полиция взялась за этих придурков на великах,которые не удосужились выезжая в темное время на дорогу одеть светоотражающую одежду и поставить два фонаря на велосипед белый спереди и красный сзади,нет фонарей нечего делать на дороге(и желательно в темноте белый фонарь ставить не в моргающем режиме,раздражает глаза встречным),это фактически то же самое если ехать на машине в темноте без фар и фонарей.
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