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10 января, около 18 часов, в Риге, на улице Густава Земгале гатве водитель на красном пикапе сбил девушку на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает свидетельница ДТП Илона на своей странице в Facebook и просит отозваться других очевидцев.

"Стала свидетелем жуткого происшествия - на пешеходном переходе сбили девушку. Это произошло около 17:55-17:58 на переходе у Gustava Zemgales gatve 67 (это рядом с перекрестком с улицей Raunas). Виновный водитель на красном (бордовом) пикапе/универсале двигался по направлению от Бривибас в сторону Пурвциемса и после того как сбил девушку, скрылся с места происшествия (умчался по улице Раунас). Свидетели есть, но дополнительные показания точно помогут поскорее найти виновного", - написала пользовательница.

Она просит пересмотреть всех водителей, которые могли проезжать этот участок дороги в указанное время, свои видеорегистраторы.

"Если вы или ваши знакомые ехали (или проходили) по этому участку в районе 17:40-18:00, и видели как это произошло, пожалуйста, обратитесь в полицию и дайте показания! Если у вас в машине есть регистратор - пересмотрите запись, возможно, там зафиксирован сам момент происшествия или красный (бордовый) универсал, который сбил девушку", - написала Илона.