Вдова о неверном диагнозе: теперь медики подделывают документы! (2)
Родственники умершего пациента считают, что Инспекция здравоохранения фальсифицирует документы и действует не в интересах пациентов, а в интересах больниц, сообщает rus.lsm.lv ссылаясь на LTV7.
Так, вдова Инта Лапиня уверена, что ее муж скончался от рака мозга, а медики утверждают, что пациент убил сам себя курением и другими вредными привычками.
В августе 2014 года Имант Лапиньш поступил в больницу без сознания, где ему и поставили диагноз - инсульт. Врачи утверждали, что муж останется недееспособным.
Однако мужчина на следующий день встал и пошел. Иманта выписали из больницы. Но через месяц он снова упал и потерял сознание.
Ему поставили новый диагноз - эпилепсия, падение сопровождается судорогами. Мужчину обследовали и в феврале 2015 года сделали операцию по расширению сонных артерий. А через полгода в августе 2015 года Имантс снова без сознания поступает в больницу.
"Врач мне сказал, что у него рак мозга и самая худшая разновидность глиобластома. И показывает снимки, которые были сделаны 12 февраля. За полгода до этого. Там видно, образование размером в полтора сантиметра. Но в выписке из больницы оно не упомянуто. А сейчас опухоль уже шесть-семь сантиметров. Облучение делать уже поздно ", - рассказала Инта.
30 января 2016 года Имант умер от рака мозга. Жена уверена, что супругу поставили неверный диагноз, неправильно лечили.
Название больницы и имена врачей Инта называть но хочет. Но рассказывает, что обратилась с заявлением в Инспекцию здоровья, чтобы получить компенсацию из Фонда риска. Отсюда выплачиваются деньги пациентам или их родственникам в случае врачебной ошибки.
Однако Инспекция здравоохранения пришла к заключению, что Имант Лапиньш убил себя сам - курением и другими вредными привычками. И отказала в выплате компенсации.
Родственники не согласны с выводами инспекции и намерены подавать в суд.
Фото: infomrt.ru