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Родственники умершего пациента считают, что Инспекция здравоохранения фальсифицирует документы и действует не в интересах пациентов, а в интересах больниц, сообщает rus.lsm.lv ссылаясь на LTV7.

Так, вдова Инта Лапиня уверена, что ее муж скончался от рака мозга, а медики утверждают, что пациент убил сам себя курением и другими вредными привычками.

В августе 2014 года Имант Лапиньш поступил в больницу без сознания, где ему и поставили диагноз - инсульт. Врачи утверждали, что муж останется недееспособным.

Однако мужчина на следующий день встал и пошел. Иманта выписали из больницы. Но через месяц он снова упал и потерял сознание.

Ему поставили новый диагноз - эпилепсия, падение сопровождается судорогами. Мужчину обследовали и в феврале 2015 года сделали операцию по расширению сонных артерий. А через полгода в августе 2015 года Имантс снова без сознания поступает в больницу.

"Врач мне сказал, что у него рак мозга и самая худшая разновидность глиобластома. И показывает снимки, которые были сделаны 12 февраля. За полгода до этого. Там видно, образование размером в полтора сантиметра. Но в выписке из больницы оно не упомянуто. А сейчас опухоль уже шесть-семь сантиметров. Облучение делать уже поздно ", - рассказала Инта.

30 января 2016 года Имант умер от рака мозга. Жена уверена, что супругу поставили неверный диагноз, неправильно лечили.

Название больницы и имена врачей Инта называть но хочет. Но рассказывает, что обратилась с заявлением в Инспекцию здоровья, чтобы получить компенсацию из Фонда риска. Отсюда выплачиваются деньги пациентам или их родственникам в случае врачебной ошибки.

Однако Инспекция здравоохранения пришла к заключению, что Имант Лапиньш убил себя сам - курением и другими вредными привычками. И отказала в выплате компенсации.

Родственники не согласны с выводами инспекции и намерены подавать в суд.

Фото: infomrt.ru