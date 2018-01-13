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Сегодня в Риге начинаются мероприятия памяти баррикад, сообщила администратор Музея баррикад 1991 года Иева Эглите.

В Домском соборе сегодня в 16:00 будет открыт новый витраж, посвященный баррикадам 1991 года.

Витраж создавался в течение пяти лет на пожертвования, которые собирало движение "Мой Домский собор", учрежденное в 2012 году обществом "Ascendum".

Новый витраж расположен в часовне Девы Марии.

"Он рассказывает о неугасимой надежде и неотступном стремлении народа к свободной Латвии. Это посвящение защитникам свободы, напоминание об исторических событиях для современных людей и исторический символ свободной Латвии для будущих поколений", - подчеркивают авторы проекта.

В 18:00 на Закюсале возле памятника защитникам телецентра в январе 1991 года будет зажжен костер, у которого торжественную присягу принесут яунсарги.

На мероприятии выступят директор Музея баррикад Ренарс Заляйс, второй председатель Народного фронта Латвии Ромуальд Ражукс, представители Национальных вооруженных сил и участники событий января 1991 года.

На следующей неделе, 16 января, в 12:00 состоится мероприятие памяти защитников баррикад на Марупском кладбище, а в 16:00 - у моста в Вецмилгрависе.

20 января в 9:30 на Лесном кладбище пройдет церемония возложения цветов, а в 11:00 будет открыта экспозиция в Музее баррикад.

На Домской площади с 11:00 до 18:00 будет гореть костер, в 11:30 у памятника на Бастионной горке и у бывшего здания Министерства внутренних дел на бульв. Райня будет выставлен почетный караул.

В 12:00 у памятника Свободы и на Бастионной горке состоится возложение цветов, а в 13:00 костер памяти баррикад будет зажжен у здания Сейма.

В этот день в 16:00 в Домском соборе также состоится концерт "Свет будущего".