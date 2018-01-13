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Самоуправление Иецавы предоставило матери троих детей непригодную для проживания квартиру, пишет rus.lsm.lv, ссылаясь на LTV7.

Фотографии квартиры появились на странице благотворительного общества Labdarības lapa в Facebook. На снимках видно, что вся квартира в плесени и грязи.

В свою очередь, член правления муниципального предприятия Dzīvokļu komunālā saimniecība Янис Фелдманис пояснил, что женщина сама согласилась принять такую квартиру.

"Жилого фонда практически нет. Человек умирает, социальная квартира освобождается, ее предлагают всем, кто стоит в очереди. Эта женщина, если не ошибаюсь, была в очереди восьмой. До этого люди либо отказывались от конкретной квартиры, либо не соответствовали критериям. Но эта женщина согласилась. Ее никто не принуждал, квартиру она видела. Она могла отказаться и ждать другую", - отметил он.

Между тем, в социальной службе Иецавы признают, что квартира для проживания с детьми не годится.

"Эта квартира просто присвоена женщине, она ведь там сейчас не живет. Ну, таков ее выбор. Если человек, говорит, что он готов отремонтировать и хочет эту квартиру, есть ведь варианты - он привлекает друзей, родственников", - сказала глава Социальной службы Иецавы Сигма Страутмале.

Отмечается, что женщина, получившая эту квартиру, сейчас живет с тремя маленькими детьми в съемной однушке. Но все-таки радуется, что у нее появится своя хоть какая-то крыша над головой.

"Да, у меня была возможность отказаться от квартиры. Но я этого не сделала, потому что неизвестно, когда будет следующий вариант", - сказала она.

Для того, чтобы семья смогла жить в предоставленной квартире, в группе Labdarības lapa разместили объявление о сборе помощи.

Можно помогать как строительными материалами, рабочей силой, так и деньгами.

Для этого открыт специальный счет

Biedrība "Labdarības lapa"

Reģ.nr. 40008229453

Swedbank SWIFT kods: HABALV22

Konts LV82HABA0551039185377

Paypal: labdaribaslapa@gmail.com

В цели оплаты обязательно написать "для ремонта".