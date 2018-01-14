МИД выплатил своим сотрудникам премий более чем на 300 тыс евро (11)

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Общество | 14 января 2018 года, 10:30

В прошлом году МИД по итогам результатов работы выплатил 514 сотрудникам премии на общую сумму 254 007 евро, 68 сотрудникам - на 66 631 евро, сообщили в госучреждении. Об этом пишет Latvijas avīze.

Средний размер премии, выплаченной одному сотруднику составил 494 евро. В соответствии с законом об устройстве госуправления МИД раз в месяц публикует на своем сайте информацию о выплаченных своим работникам зарплатах и доплатах.

По сравнению с предыдущим годом сумма премий уменьшилась на 89 608 евро - по итогам работы в 2016 году она составила 410 246 евро.

МИД выплатил премии работникам консульской и дипломатической службы, основываясь на некоторых пунктах в законе.

Например, премии были выданы за замену отсутствующего чиновника, за исполнение полномочий свободной должности, за исполнение дополнительных полномочий, за личный вклад в работу и качество работы, а также доплаты за дипломатический ранг и за исполнение стратегически важных целей.

Фото: pixabay.com

Комментарии 11
Не Лоялен2 часа назад
Ой молодцы какие!Поставьте себе памятник за это!Пенсионеры многие на хлебе экономят,а это ворье себе премии выписывать!Не когда не буду к этому государству,относится лояльно!Страну я люблю!Государство ненавижу!
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mant1 час назад
и где сука PaTriot и прочая шлаебедь типа latvietis? че суки не коментируете?или устав и инструкции служебные не позволяют?
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Не Лоялен1 час назад
Они комментируют видно только те статьи,за которые им платят)Хотя как говорится еще не вечер скоро объявятся и будут рассказывать про то,как государство наше трудится не покладая рук на благо народа Латвии)
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