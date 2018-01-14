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Сегодня в Латвии будет облачно, однако местами небо прояснится, прогнозируют синоптики. Об этом пишет Nra.lv .

В некоторых местах пройдет мелкий снег. Будет дуть медленный юго-восточный ветер. Температура воздуха составит -4..-9 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть медленный юго-западный ветер, воздух прогреется до -6 градусов.

Погодные условия определяет центральная часть антициклона. Атмосферное давление медленно понижается, в воскресенье утром оно составит 780-782 миллиметра ртутного столба на уровне моря.

Фото: pexels.com