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С ростом экономики, развитием торговых сетей и сокращением конкуренции, стал резко рости спрос на продавцов. Такой вывод сделал глава CV-online в Латвии Айвис Бродиньш, информирует Nra.lv .

Эксперты экономики не исключают, что в течение следующих двух или трех лет средняя бруто зарплата продавцов в магазинах может подняться до 1000 евро в месяц, сообщает программа LNT Ziņas.

Согласно данным Службы государственных доходов (СГД), профессия продавца стала самой распространенной за последние годы. В прошлом году средняя зарплата на этой должности достигла 660 евро. Среди продавцов самый низкий доход был именно у работников продуктовых магазинов.

Самый большой работодатель на торговом рынке Maxima указал, что в ближайшее время зарплаты продавцов поднимутся, сообщил LNT Ziņas глава Maxima Latvija Андрис Вилмейерс.

"Я думаю, что в течение двух лет зарплаты продавцов смогли бы достичь 100 евро в месяц. Сохранение существующих сотрудников является очень важным фактором и все это будет способствовать только росту зарплаты", - указал он.

Ранее сообщалось, что в этом году повысить зарплату хотя бы некоторым сотрудникам планировали 40% работодателей, свидетельствуют данные опроса CV-Online Latvia.

Фото: pexels.com