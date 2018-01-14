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В прошлом году Госполиция передала прокуратуре для начала уголовного преследования шесть дел против администраторов процесса неплатежеспособности, сообщил агентству ЛЕТА начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Петерис Бауска.

По его словам, борьбу с преступлениями в сфере процессов неплатежеспособности УБЭП выдвинуло своим приоритетом, и прошлый год в этом смысле "был для полиции урожайным".

"Успех кроется в хорошем взаимодействии с прокуратурой и новым руководством администрации неплатежеспособности. По переданным прокуратуре шести уголовным делам администраторам неплатежеспособности инкриминируются присвоение денег, вымогательство, невыполнение судебных решений и легализация преступно нажитых средств", - рассказал Бауска.

Он считает эти результаты работы полиции серьезным сигналом для партнеров, иностранных инвесторов и самих администраторов неплатежеспособности.

"Изменения в этой сфере происходят, и эта тема по-прежнему остается нашим приоритетом. Прорыв начался с 2016 года. Уголовные дела очень сложные и тяжелые, поэтому мы вкладываем очень большую работу в то, чтобы доказательства были правильно зафиксированы", - добавил Бауска.

На вопрос, был ли в этом году уличен в преступлении еще кто-то из администраторов процесса неплатежеспособности, начальник УБЭП ответил, что идет расследование нескольких дел.

"Полиция работает, расследование нескольких дел продолжается" - заявил Бауска.

По его словам, проблема все еще актуальна, и только время покажет, будет ли нанесен существенный удар преступлениям в сфере неплатежеспособности.

Как сообщалось, самым громким из переданных прокуратуре в прошлом году уголовных дел против администраторов неплатежеспособности стало дело бывших администраторов неплатежеспособности Trasta komercbanka Мариса Спрудса и Илмара Крумса.

Фото: flickr.com