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Большинство студентов считает, что высшее образование должно быть одинаково доступно и в регионах, показали результаты проведенного Eurostudent VI исследования "Социально-экономические условия студентов в Латвии".

72% опрошенных считают, что высшее образование должно быть одинаково доступно в регионах, 7% не разделют это мнение, 21% затруднились с ответом на этот вопрос.

63% респондентов уверены, что всем студентам следовало бы обеспечить бюджетные места, 19% с этим мнением не согласны.

38% студентов считают, что в Латвии должно быть меньше вузов, что позволило бы обеспечить более высокое качество образования, 33% с этим не согласны. Еще примерно 33% не смогли сформулировать свое мнение по этому вопросу.

44% опрошенных считают, что бюджетные места в вузах следовало бы обеспечивать только тем студентам, которые по окончании вуза будут работать в важных для экономики страны сферах народного хозяйства, 34% с этим не согласны.

С утверждением, что хорошее качество образования может обеспечить только крупный вуз, согласны 35% респондентов, еще 35% - не согласны.

В целом студенты довольны качеством образования в Латвии. Опрос проводился в 2016/2017 году в 30 странах, Латвия участвует в нем с 2003 года. Полные результаты международного опроса будут представлены весной.

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