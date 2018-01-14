Обладатель "Хрустальной совы": человечество деградирует уже давно (3)
Обладатель “Хрустальной совы” в игре “Что? Где? Когда”, телеведущий Владимир Антохин считает, что спорить с дураками бесполезно, а деградация человечества происходит на протяжении веков и ничего страшного в этом нет. Об этом он рассказал в рамках программы “Круглый стол” на радио Baltkom.
"Человек деградировал всегда. Мы лишились кожного шерстянного покрова, мы стали хуже видеть. Но это не мешает нам жить", - сказал Антохин.
Он также отметил, что проблема заключается не в том, что человек деградирует в физиологическом смысле, а в банальной нехватке образования.
"Есть замечательная фраза, что не стоит спорить с дураками, потому что придется опуститься на их уровень, а там они задавят вас своим количеством. Недостаток образования приводит к тому, что человек что-то псевдонаучное прочитал, сделал репост, рассказал своей аудитори и все разошлось. К сожалению, в этом потоке ложной информации крупицы истины теряются", - сказал Антохин.
Владимир Антохин – выпускник Московского государственного технического университета имени Баумана и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Игрок команды Андрея Козлова в элитарном клубе “Что? Где? Когда?”, обладатель “Хрустальной совы”.
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Среди других проблем есть 2 главные проблемы псевдо-образованных людей.
Во-первых они очень уж хотят, чтоб их воспринимали как элиту человечества, которая из-за престижных дипломов заслуживает эксклюзивные условия для самих-любимых за счёт всех остальных.
Во-вторых (и это главное), что они сводят слжность и многообразие мира и человека к восприятию как информационных систем.
Неудивительно, что с помощью тотального мониторинга и слежки создаются огромные базы данных (Большая Дата) и похороне гражданские права подавляющего числа людей на конфиденциальность и частную.
Самое смещное, что якобы высокий интеллект образованщины элементарно блокируется например тщеславием, когда стада выпускников престижных учебных заведений образуют целые стада из очередей за новым гаджетом, только для того чтобы похвастаться перед другими из стада, кто не успел ещё купить новую игрушку.
При всём этом сегодня многие загоняют себя в кредитное рабство на десятилетия, чтоб получить престижный диплом, который совершенно не гарантирует достойную работу и качество жизни на долгую перспективу.
Можно очень много продолжать, но и так всё ясно.