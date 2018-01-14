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Обладатель “Хрустальной совы” в игре “Что? Где? Когда”, телеведущий Владимир Антохин считает, что спорить с дураками бесполезно, а деградация человечества происходит на протяжении веков и ничего страшного в этом нет. Об этом он рассказал в рамках программы “Круглый стол” на радио Baltkom.

"Человек деградировал всегда. Мы лишились кожного шерстянного покрова, мы стали хуже видеть. Но это не мешает нам жить", - сказал Антохин.

Он также отметил, что проблема заключается не в том, что человек деградирует в физиологическом смысле, а в банальной нехватке образования.

"Есть замечательная фраза, что не стоит спорить с дураками, потому что придется опуститься на их уровень, а там они задавят вас своим количеством. Недостаток образования приводит к тому, что человек что-то псевдонаучное прочитал, сделал репост, рассказал своей аудитори и все разошлось. К сожалению, в этом потоке ложной информации крупицы истины теряются", - сказал Антохин.

Владимир Антохин – выпускник Московского государственного технического университета имени Баумана и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Игрок команды Андрея Козлова в элитарном клубе “Что? Где? Когда?”, обладатель “Хрустальной совы”.