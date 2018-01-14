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В понедельник в Латвии начнет усиливаться ветер, поэтому воздух будет казаться холоднее, свидетельствуют прогнозы синоптиков. Об этом пишет Latvijas avīze.

Ожидается, что станет менее облачно. Местами выпадет снег.

Будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер, на западе страны и в центральной части его скорость будет достигать порывами 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и с утра будет составлять от -7 до -12 градусов, днем воздух прогреется до -4..-8 градусов.

В понедельник в Риге существенных осадков не ожидается, юго-восточный ветер станет умеренным. Температура воздуха ночью составит -9 градусов, днем столбик термометра поднимется на два, три градуса.

Более суровый ветер ожидается во вторник, когда при морозе скорость порывов юго-восточного ветра местами будет достигать 15-20 метров в секунду.

Фото: pexels.com