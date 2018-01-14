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В группе "ЕЗДЮКИ" в социальной сети Facebook пользователь опубликовал фотографию автомобиля марки Mazda с необычным номерным знаком.

Вместо номера, на знаке написана фраза "как-то так".

Автор публикации отметил, что знак стоит дороже машины. Он также добавил хэштег с надписью "как-то так".

"Номер дороже автомобиля", - указал автор.

Фото: facebook.com