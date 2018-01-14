Соцсети: номер дороже автомобиля (8)
Общество | 14 января 2018 года, 20:31
В группе "ЕЗДЮКИ" в социальной сети Facebook пользователь опубликовал фотографию автомобиля марки Mazda с необычным номерным знаком.
Вместо номера, на знаке написана фраза "как-то так".
Автор публикации отметил, что знак стоит дороже машины. Он также добавил хэштег с надписью "как-то так".
"Номер дороже автомобиля", - указал автор.
Фото: facebook.com
Нищеброд грамматический :)
А так.. Пофигу на эти номера..не тот предмет, которым кичится нужно ;}