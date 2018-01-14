Соцсети: номер дороже автомобиля (8)

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Общество | 14 января 2018 года, 20:31

В группе "ЕЗДЮКИ" в социальной сети Facebook пользователь опубликовал фотографию автомобиля марки Mazda с необычным номерным знаком.

Вместо номера, на знаке написана фраза "как-то так".

Автор публикации отметил, что знак стоит дороже машины. Он также добавил хэштег с надписью "как-то так".

"Номер дороже автомобиля", - указал автор.

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Фото: facebook.com

Комментарии 8
Олеко1 час назад
Номер этот ничего не стоит, лишь демонстрирует глупость его владельца.
3
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Патриот 2 часа назад
Нищеброд это ты, так как у тебя отсутствует ум, честь, совесть и достоинство. Чмо русское, стыдно за тебя скота хоть и сам Русский.
1
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))) 2 часа назад
Крутой парень, который писать грамотно не умеет ;)
Нищеброд грамматический :)
А так.. Пофигу на эти номера..не тот предмет, которым кичится нужно ;}
5
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