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В воскресенье выдающемуся дирижеру Марису Янсонсу исполнилось 75 лет, и подарком на юбилей стал названный его именем сорт тюльпанов, сообщает Nra.lv.

Новый сорт выведен латвийским и голландским селекционерами. Житель Гробини Юрис Эгле занимается селекционированием тюльпанов всю свою жизнь.

Права на сорт тюльпанов, названные в честь латвийского дирижера, у него приобрел голландский селекционер Ян Пеннингс, который регулярно наведывается в Гробиню уже с 2001 года и в целом приобрел у латвийского селекционера около 200 сортов.