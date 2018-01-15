Общество |

Состояние дорог в Латвии продолжает ухудшаться, заявил в эфире Латвийского телевидения председатель правления общества Latvijas Ceļu būvētājs Андрис Берзиньш.

Он отметил, что финансирование, которое за последние пять лет было выделено на содержание дорог, не останавливает их разрушения, а лишь замедляет этот процесс.

Также Берзиньш считает, что правительство Латвии привыкло бороться с последствиями, тогда как нужно ликвидировать причины проблем.

"Отношение правительства к дорогам за последние 12 лет - либо поразительное пренебрежение, либо удивительное равнодушие. Если по главным дорогам благодаря европейским деньгам мы можем ездить более-менее спокойно и безопасно, то региональные и местные дороги - сплошная беда. 50-60% этих дорог не видели вообще никакого ремонта, дороги местами превратились в ванны, а предприятие Latvijas autoceļu uzturētājs, будучи монополистом вот уже пять лет, фактически ничего не сделало, чтобы ситуация улучшилась", - сказал Берзиньш.

Он считает, что монополию на содержание дорог в Латвии нужно ликвидировать, передав эту сферу частным компаниям.

Фото из Flickr